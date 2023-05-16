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Gündem ATA İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarıştan çekil
Gündem

ATA İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarıştan çekil

Yeniakit Publisher
2023-05-16 00:12:00 -
ATA İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarıştan çekil

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na yarıştan çekilme çağrısı yaptı.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek, 14 Mayıs seçimlerinde ikinci tura kalan iki adaydan biri olan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "çekilme" çağrısı yaptı.

Sinan Oğan'a devretmesini istedi

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özbek, Kılıçdaroğlu'nun ikinci turdaki yerini, 14 Mayıs seçimlerinde üçüncü olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a devretmesini istedi.

"Ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır"

Özbek, paylaşımında "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, bulunduğu konum itibari ile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ancak milletin iradesi daha güçlü bir aday istiyor. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sn. Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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