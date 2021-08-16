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Medya Ata Demirer hastanelik oldu!
Medya

Ata Demirer hastanelik oldu!

Oyuncu Ata Demirer, evinde kaza geçirerek hastanelik oldu. Sosyal medya hesabından hasta yatağında çektiği fotoğrafı paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, bileğinden operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 11:05:00 -
Ata Demirer hastanelik oldu!

Uzun süredir Çanakkale'de yaşayan komedyen ve oyuncu Ata Demirel, evinde düştü.

Ayak bileği zarar gören Demirer, apar topar kaldırıldığı hastanede operasyon geçirdi.

Kaza haberini ve sağlık durumunu 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından veren oyuncu, "Sevgili dostlar ,talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden bir operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon gayet başarılı geçti iyiyim" dedi.

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