ATA AÖF yerleştim kayıtlar ne zaman 2021? ATA AÖF kayıtları nasıl yapılacak? 2021 AÖF ücretleri ne kadar?

Açıköğretim programına yerleştim. Ne yapmam gerekir? sorusu Atatürk Üniversitesi ATA AÖF’ye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar tarafından merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi kayıt sürecine ilişkin tüm detayları paylaştı.

ATA AÖF kayıtları e devlet nasıl yapılacak?

Atatürk Üniversitesi kayıtları ne zaman? 04 Eylül 2021 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden elektronik olarak kaydınızı yapınız. Elektronik kayıt işlemlerinin ardından Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödeyen öğrencilerin herhangi bir evrak göndermesine gerek kalmaksızın kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.

ATA AÖF kayıtlarını e devlet yapmayanlar ne yapacak?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF öğrenim ücretleri ne zaman ödenecek? 06 Eylül 2021 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödeyiniz. Materyal ücretini ödedikten sonra Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi web sayfasında bulunan Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yaparak sistem üzerindeki “Kayıt Bilgi Formu” çıktısını alınız.

“Kayıt Bilgi Formu” ile beraber kayıt için gerekli belgeleri elden ya da posta/kargo yolu ile Fakültemize ulaştırınız

Atatürk üniversitesi ATA AÖF ücretleri ne kadar 2021?

Atatürk üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı katkı payı / öğrenim ücretleri

Atatürk Üniversitesi 2021-2022 eğtim öğretim ücretleri için tıklayın

ATA AÖF öğrenim ücretleri nereye yatırılacak?

Üniversitemizin II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim programlarına yerleştirilen öğrenci adayları, öğrenim ücretlerini Vakıflar Bankası ile Halk Bankası (ATM’ler, Şubeler, İnternet Bankacılığı) veya Ziraat Bankası (Atm’ler ya da İnternet bankacılığı) ya da Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)’nde yer alan ONLİNE TAHSİLAT menüsü ile kredi kartıyla da yatırabilirler. Online tahsilat yardım kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.