ATA AÖF’te kaydı bulunan binlerce öğrenci vize sınavlarına bu kez evlerinden giriş yapacak. Peki, ATA AÖF vize sınavına nasıl girlir?

ATA AÖF vize sınavına nasıl girlir?

ATA AÖF sınav giriş ekranına giriş işlemi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Toplam 10 gün sürecek olan ATA AÖF sınavı, yayımlanan sınav programına göre gerçekleşecek.

ATA AÖF online sınav ekranına aşağıdaki link üzerinden giriş gerçekleştirebilirsiniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF vize sınavları ne zaman sona erecek?

Erzurum Atatürk Üniversite ATA AÖF vize sınavları 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ATA AÖF'ün sınav süreci hakkında yapmış olduğu bilgilendirme metni ise şu şekilde;

"Online sınavlara katılabilmeniz için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz/cep telefonunuzdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. İnternet bağlantısı olan bilgisayar, tablet ya da cep telefonu temini sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan Fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

Sınav sistemimiz 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, her gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Öğrencilerimizin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı Fakültemiz tarafından duyurulacaktır. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.