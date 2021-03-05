  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mesut Özil kötü haberi duyurdu

Bakan Hulusi Akar helikopter kazasının nedenini açıkladı

Savaş uçakları havalandı! O ülkede sokaklar kan gölüne döndü

Fransız uzmandan ülkesine sert tepki: Dehşet verici söylemlere tanık oluyoruz

Bomba iddia! Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanını vurdu

Beyin yakan sözler sonrası Kılıçdaroğlu'na zor soru: 25 yıldır İstanbul ve Ankara'da CHP yoktu, kaos mu vardı?

Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın

Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi

“Olay artık ‘Sarı milliyetçiliğe” dönüşmüştür! Akşener ne iş bu, ‘çanta, ihale ve makam’?

Uzman isimden olay açıklama: Yunanistan'ı işgal ettiler! Yakın zamanda...
Eğitim ATA AÖF vize sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı olacak?
Eğitim

ATA AÖF vize sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı olacak?

2021 ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınav tarihi ATA AÖF bahar dönemi ara sınavı, ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF bahar dönemi ara sınavı, ATA AÖF final sınavı çevrim içi mi yapılacak? soruları kontrollü normalleşmenin 1 Mart itibariyle başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ara sınavı ve final sınav tarihleri ATA AÖF bölümünde okuyan binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınavlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki ATA AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak? 2021 ATA AÖF final sınav tarihleri…

Yeniakit Publisher
2021-03-05 16:53:00 -
ATA AÖF vize sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı olacak?

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav takvimini açıklamasıyla birlikte binlerce öğrencinin merak ettiği ATA AÖF ara sınavı ile ATA AÖF final sınav tarihleri de netleşmiş oldu. ATA AÖF sınav takvimi 2021 yılında bahar dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacağını gösterdi. Peki ATA AÖF vize sınavları, ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı olacak? Öğrenciler sınavların yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacağını araştırırken Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ATA AÖF sınavlarının online olarak yapılacağı duyuruldu.

ATA AÖF sınavlar nasıl yapılacak?

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Açıköretim Fakültemizin değerli öğrencileri; Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı ara (vize) sınavlarının çevrimiçi (online) yapılmasına karar verildi.

ATA AÖF vize sınavı ne zaman? ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

Vize sınavının Nisan ayı içinde yapılması planlanmaktadır. Akademik takvim güncellenecektir.” ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 3-4 Nisan 2021’de yapılacak. Final sınavı ise 22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

ATA AÖF online sınav nasıl olacak?

ATA AÖF online sınavlara katılabilmeniz için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz/cep telefonunuzdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Sınava nasıl katılabilirim? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF online sınavına www.anadolu.edu.tr adresindeki Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir. ATA AÖF online sınava nereden katılabilirim? ATA AÖF sınava internet erişimi olan bilgisayar, akıllı cep telefonu, diz üstü bilgisayar vb. cihazlar ile istediğiniz yerden katılabilirsiniz.

ata aöf sınavları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi
Dünya

Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi

Sudan 8 bölgeden oluşan federal bölgesel hükümet sistemine geçişi öngören bir kararname imzaladı. Yeni kurulacak hükümet sistemi sınırların,..
Gezi destekçisi 262 tiyatrocudan ortak bildiri: Sözde sanatçılardan Boğaziçilileri kışkırtma çabası!
Gündem

Gezi destekçisi 262 tiyatrocudan ortak bildiri: Sözde sanatçılardan Boğaziçilileri kışkırtma çabası!

Aralarında Levent Üzümcü ve Rutkay Aziz gibi Gezi kalkışmasına destek verenlerin de olduğu 262 tiyatrocu, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonu..
Kimi kimden koruyacak? ABD, PKK bölgesine 'Avenger' gönderdi!
Dünya

Kimi kimden koruyacak? ABD, PKK bölgesine 'Avenger' gönderdi!

Irak’taki saldırıları bahane eden ABD yönetimi Suriye ve Irak’taki işgalini daha da derinleştiriyor. Amerikan basını, Pentagon’un iki ülkeye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay