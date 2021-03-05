ATA AÖF vize sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı olacak?

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav takvimini açıklamasıyla birlikte binlerce öğrencinin merak ettiği ATA AÖF ara sınavı ile ATA AÖF final sınav tarihleri de netleşmiş oldu. ATA AÖF sınav takvimi 2021 yılında bahar dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacağını gösterdi. Peki ATA AÖF vize sınavları, ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı olacak? Öğrenciler sınavların yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacağını araştırırken Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ATA AÖF sınavlarının online olarak yapılacağı duyuruldu.

ATA AÖF sınavlar nasıl yapılacak?

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Açıköretim Fakültemizin değerli öğrencileri; Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı ara (vize) sınavlarının çevrimiçi (online) yapılmasına karar verildi.

ATA AÖF vize sınavı ne zaman? ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

Vize sınavının Nisan ayı içinde yapılması planlanmaktadır. Akademik takvim güncellenecektir.” ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 3-4 Nisan 2021’de yapılacak. Final sınavı ise 22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

ATA AÖF online sınav nasıl olacak?

ATA AÖF online sınavlara katılabilmeniz için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz/cep telefonunuzdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Sınava nasıl katılabilirim? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF online sınavına www.anadolu.edu.tr adresindeki Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir. ATA AÖF online sınava nereden katılabilirim? ATA AÖF sınava internet erişimi olan bilgisayar, akıllı cep telefonu, diz üstü bilgisayar vb. cihazlar ile istediğiniz yerden katılabilirsiniz.