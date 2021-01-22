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Eğitim ATA AÖF sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? 15 Ocak'ta tamamlanan sınavların ardından öğrenciler Atatürk Üniversitesi'nden yapılacak açıklamaları bekliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF giriş ekranı...

Yeniakit Publisher
2021-01-22 17:14:00 -
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri online final sınavları ile ilk dönem sınavlarını tamamladılar. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, ATA AÖF sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sonuçları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavlarda adaylar sorumlu bulundukları alanlardan sınava tabii tutulmuştu. Vize sonuçlarının 10 gün içerisinde erişime açıldığı göz önüne alınırsa final sınavı sonuçlarının da 25 Ocak’a kadar erişime açılması bekleniyor.

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Final sınavı soruları ve cevap anahtarı ise 16 Ocak’ta sınava katılan öğrencilerin erişimine açılmıştı.

Başarısız ders notu olan FF sınırında değişikliğe gidildi. Önceki dönemde 30 olan geçme sınırı 35’e yükseltildi. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

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