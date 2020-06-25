ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
15-24 Haziran tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ATA AÖF sınavlarına giren öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtını arıyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
ATA AÖF online sınavları 24 Haziran'da sona erdi. Bu sınavların sona ermesinin ardından değerlendirme safhasına geçildi. Sonuçların 25 Haziran Perşembe günü akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.
Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberin içerisine eklenecektir.
Online Final sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.
15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında Final sınavına girmeyen öğrenciler için daha sonra hiçbir şekilde telafi ya da mazeret sınavı hakkı verilmeyecektir.
Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.