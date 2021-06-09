ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusu, öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. 4 Haziran itibarı ile sona eren ATA AÖF online final sınavlarına öğrenciler yoğun bir katılım gösterdi. Şimdi ise final sınav sonuçları sorgulanıyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sorularına itiraz işlemleri 7 Haziran'da tamamlandı. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.