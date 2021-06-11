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Eğitim ATA AÖF sınav sonuçları 2021 sorgulama
Eğitim

ATA AÖF sınav sonuçları 2021 sorgulama

4 Haziran itibarı ile sona eren ATA AÖF online final sınavlarına giren öğrenciler tarafından sonuçlar merak ediliyordu. 2020-2021 Bahar yarıyılı online final sınavı sonuçları açıklandı. ATA AÖF 2021 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır ve nereden bakılır? İşte ATA AÖF sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2021-06-11 00:22:00 -
ATA AÖF sınav sonuçları 2021 sorgulama

ATA AÖF sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyordu. Mayıs ayının 24'ünde başlayan final (bitirme) sınavları, 4 Haziran 2021 tarihinde sona eren ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı.

ATA AÖF sınav sonuçları 2021 sorgulama

2020-2021 Bahar Yarıyılı Online Final Sınavı Sonuçları Açıklandı.

Değerli Öğrencilerimiz, Final Sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler. Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir.

ATA AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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