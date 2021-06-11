ATA AÖF sınav sonuçları 2021 sorgulama
4 Haziran itibarı ile sona eren ATA AÖF online final sınavlarına giren öğrenciler tarafından sonuçlar merak ediliyordu. 2020-2021 Bahar yarıyılı online final sınavı sonuçları açıklandı. ATA AÖF 2021 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır ve nereden bakılır? İşte ATA AÖF sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı
ATA AÖF sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyordu. Mayıs ayının 24'ünde başlayan final (bitirme) sınavları, 4 Haziran 2021 tarihinde sona eren ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı.
ATA AÖF sınav sonuçları 2021 sorgulama
2020-2021 Bahar Yarıyılı Online Final Sınavı Sonuçları Açıklandı.
Değerli Öğrencilerimiz, Final Sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler. Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir.
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