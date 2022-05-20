ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır? Atatürk Üniversitesi sınav giriş belgesi çıktı mı?
ATA AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı için geri sayım başladı. ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ATA AÖF bahar dönemi yarıyıl sonu final sınavı takvimi belli oldu. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. 2022 ATA AÖF bahar dönemi yarıyıl sonu final sınavları, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler, çalışmalarına hız kazandırırken sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor.
2022 ATA AÖF yarıyıl sonu final sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi yarıyıl sonu final sınavlarına ilişkin beklenen sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Vize sınavlarında giriş yeri bilgisini içeren sınav girş belgesi sınavdan 9 gün önce yayımlanmışdı. Final sınavında da sınav giriş belgelerinin 18 Mayıs tarihinde erişime açılması bekleniyor.
ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nereden alınacak?
Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecek. Ancak ATA AÖF final sınavı giriş belgesi henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. 2022 ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?
Öte yandan ATA AÖF bütünleme sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak
ATA AÖF üç ders sınavı 2022 ne zaman?
ATA AÖF üç ders sınavı ise 7 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek.