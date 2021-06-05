ATA AÖF ikinci üniversitesinde hangi bölümler bulunuyor?
Açık Öğretim, alışılmış eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı eğitim sistemidir. Öğrenciler sanal ortamdan eğitim alarak mezun olabilirler. Tabi bu durumda aynı sene de iki üniversite de okumak mümkün oluyor. İki üniversite okumak isteyen öğrenci adayları ATA AÖF üniversitesinde hangi bölümlerin olduğunu merak etmekte. Peki, ATA AÖF ikinci üniversitesinde hangi bölümler bulunuyor?
Türkiye’de üç adet açıköğretim üniversitesi bulunmaktadır. Herhangi bir üniversite de öğrenim görürken diğer üniversiteden de ikinci üniversite program adı altında eğitim görmek mümkün. İkinci üniversite de eğitim görmek isteyen öğrenci adayları hangi bölümlerin olduğunu merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…
ATA AÖF ikinci üniversitesinde hangi bölümler bulunuyor?
Atatürk Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları 1 Haziran 2021'de başladı. Ön başvurular 3 Ekim 2021'de sona erecek. Kesin kayıtlar ise 31 Ağustos-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz iki lisan programı mevcuttur. Bunlar lisans ve ön lisans programlarıdır.
İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapılabilecek lisans bölümler nelerdir?
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapılabilecek ön lisans bölümler nelerdir?
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Koruma Güvenlik
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler