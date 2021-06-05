Türkiye’de üç adet açıköğretim üniversitesi bulunmaktadır. Herhangi bir üniversite de öğrenim görürken diğer üniversiteden de ikinci üniversite program adı altında eğitim görmek mümkün. İkinci üniversite de eğitim görmek isteyen öğrenci adayları hangi bölümlerin olduğunu merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

ATA AÖF ikinci üniversitesinde hangi bölümler bulunuyor?

Atatürk Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları 1 Haziran 2021'de başladı. Ön başvurular 3 Ekim 2021'de sona erecek. Kesin kayıtlar ise 31 Ağustos-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz iki lisan programı mevcuttur. Bunlar lisans ve ön lisans programlarıdır.

İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapılabilecek lisans bölümler nelerdir?

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapılabilecek ön lisans bölümler nelerdir?

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Koruma Güvenlik

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler