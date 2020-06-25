Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim anlayışı bir nebze de olsa değişti. Pek çok sınav online olarak yapılmaya başlandı. ATA AÖF öğrencileri de final sınavlarını 15-24 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirdi. ATA AÖF öğrencileri sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sistemimiz 15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında, her gün saat 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize “esinav.ataaof.edu.tr” adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Öğrencilerimizin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı Fakültemiz web sayfasında ilan edilmiştir. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.

Sınav sonuçları 25 Haziran 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecektir.

ATA AÖF telafi sınavları ne zaman?

15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında Final sınavına girmeyen öğrencilerimiz için daha sonra hiçbir şekilde telafi ya da mazeret sınavı hakkı verilmeyecektir.

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