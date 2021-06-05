ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?
Birçok öğrencinin girdiği ATA AÖF final sınavlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Üniversite öğrenimlerine açıktan devam eden öğrenciler, ATA AÖF final sınavlarına girmeye başladı. Söz konusu sınavlar için sona yaklaşılırken öğrenciler, ATA AÖF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?
Yüzbinlerce öğrencinin hazırlandığı AÖF final sınavları, 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 29, 30, 31 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Söz konusu sınav süreci devam ediyor. Öğrenciler, 4. ve 8. yarı yıl dersleri için 5, 6, 7 Haziran 2021 tarihlerindeki sınavlara girmeyi planlıyor.
AÖF final sınavları açıklandı mı?
AÖF sınav sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖF final sınavları ise 7 Haziran tarihinde sona erecek.
Geçtiğimiz vize sınavları 19 Nisan tarihinde tamamlanmıştı. Sınav sonuçları ise 26 Nisan tarihinde duyurulmuştu.
AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran tarihinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
Bütünleme sınavları ne zaman ATA AÖF?
Bütünleme sınavları ise 28 Haziran-02 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.