ATA AÖF final sınavı itirazları ne zaman nasıl yapılır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Finallerin açıklanmasının ardından öğrenciler sınavlara nasıl itiraz edebileceklerini araştırıyor. Peki, ATA AÖF final sınavlarına nasıl itiraz edilir? ATA AÖF final sınavlarına itiraz ekranı:
Eğitimlerine Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nde devam edenler final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav itirazlarının nereden yapılacağını araştırmaya başladı.
ATA AÖF final sınavı itirazları ne zaman nasıl yapılır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavlarına nereden nasıl itiraz edebileceklerini araştırıyor. ATA AÖF’den yapılan açıklamadan, “Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Cuma (10 Haziran 2022) günü saat 17.00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır” denildi.