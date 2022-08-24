ATA AÖF DGS taban puanları kontenjanları 2022
Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla beklenen tercih işlemleri başladı. Tercih işlemlerinin ne zamana kadar devam edeceği merak ediliyor. Peki, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri neler? DGS ATA AÖF bölümleri kontenjanları
Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz 2022’de gerçekleşti. Sınav sonuçları ise kısa bir süre önce ilan edilmişti. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada tercih işlemlerinin 24 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Peki, ATA AÖF DGS bölümleri neler?
ATA AÖF DGS taban puanları kontenjanları 2022
2021 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 500 312 188 159,17460 285,66133
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 0 191,35092 301,46514
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 0 217,92778 327,13006
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 2000 2000 0 180,28676 319,51582
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000 510 490 166,38913 267,71642
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) SÖZ 2500 2500 0 188,17125 301,43226
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 1000 1000 0 233,88184 299,38040