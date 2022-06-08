ATA AÖF bütünleme sınavları 2022 ne zaman? 2022 ATA AÖF bütünleme sınav merkezi tercihleri ne zaman sona erecek?

27-28 Mayıs’ta gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Öğrencilerin günlerdir beklediği ATA AÖF sınav sonuçları Atatürk Üniversitesi tarafından 7 Haziran'da açıklandı. ATA AÖF dönem sonu sınavının tamamlanmış olmasıyla birlikte bu kez de 2022 ATA AÖF bütünleme sınav tarihi ile ATA AÖF bütünleme sınav merkezleri tercihleri sorgulanır oldu.

ATA AÖF 2022 bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerlerinin ise sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF bütünleme sınav tercihleri ne zaman sona erecek?

ATA AÖF Bütünleme sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi üzerinden yapılacak sınav merkezi tercihleri 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Tercih değiştirmeyen adayların sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacak. Bütünleme sınavı 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak.

ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bütünleme 2022 sınav yerleri ne zaman belli olacak? sorularıATA AÖF bütünleme sınavına girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açık öğretim final sınavı bilgileri göz önüne alındığında ATA AÖF bütünleme sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecekler.

ATA AÖF nasıl mezun olunur, diploma nasıl alınır?

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir. Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.