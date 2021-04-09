Maddi veya ailevi sebeplerden dolayı eğitim hayatına dışardan yani açıköğretim siteminden devam eden öğrenciler, okudukları okulun sınav tarihlerini takip ederken diğer yandan da eğer başarılı olamazlarsa bütünleme sınavlarının ne zaman olacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2021?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınavı, 26-27 Haziran'da yapılacak. Üç ders sınavları da 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınav pandemi nedeniyle online olarak yapılacak.

ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl giriş yapılır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle giriş yapabilirler.