ATA AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak 2021?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınav (vize) tarihleri açıklandı. ATA AÖF ara sınavına hazırlanan öğreniler 201 ATA AÖF vize sınav tarihini merak ediyordu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden gelen son dakika açıklamasına göre, 2021 2022 ATA AÖF ara sınav tarihi açıklandı. Peki 2021 ATA AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak? İşte ATA AÖF güz dönemi vize sınavları
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara sınav (vize) tarihleri belirlendi. 13-19 Eylül tarihleri arasında ders kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler, 20-21 Kasım'da yapılacak sınava hazırlanıyor. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre vize sınavında OBS'de kayıtlı adresi bulunmayan öğrencilerin sınav merkezleri Erzurum olarak belirlenecek.
ATA AÖF vize sınavı ne zaman?
Atatürk Üniversitesi'nin akademik takvimine göre vize sınavları 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler, ara sınavı için sınav merkezi tercihlerini 14 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecek.