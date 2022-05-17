ATA AÖF 2022 final sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları giriş yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları için geri sayım sürüyor. 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılan ATA AÖF vize sınavlarının tamamlanmasından sonra öğrenciler bu kez de 2022 ATA AÖF final sınavı ne zaman? ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Peki 2022 ATA AÖF final sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF final sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli olacak?