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Eğitim ATA AÖF 2022 final sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları giriş yerleri belli oldu mu?
Eğitim

ATA AÖF 2022 final sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları giriş yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları için geri sayım sürüyor. 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılan ATA AÖF vize sınavlarının tamamlanmasından sonra öğrenciler bu kez de 2022 ATA AÖF final sınavı ne zaman? ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Peki 2022 ATA AÖF final sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF final sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 17:02:00 - 2022-05-17 17:06:21
ATA AÖF 2022 final sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları giriş yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi  bahar dönemi yarıyıl sonu final sınavları için kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrenciler sınav tarihini beklemeye başladı. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 

ATA AÖF2022 final sınavı ne zaman?

2021-2022 yılı ATA AÖF bahar dönemi final sınavları 28 - 29 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF final sınavı 2022 giriş belgesi yayınlandı mı?

Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi yarıyıl sonu final sınavlarına ilişkin beklenen sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Vize sınavlarında giriş yeri bilgisini içeren sınav girş belgesi sınavdan 9 gün önce yayımlanmışdı.

Final sınavında da sınav giriş belgelerinin 18 Mayıs tarihinde erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF sınavları ne zaman?

ATA AÖF Yarıyıl sonu sınavları 28-29 Mayıs 2022

ATA AÖF Bütünleme sınavı 2-3 Temmuz 2022

ATA AÖF Üç Ders Sınavı 7 Ağustos

ATA AÖF not hesaplaması

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür. Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.

AÖF Harf Ders Geçme Notları

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

 

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