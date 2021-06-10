ATA AÖF 2021 final sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları son dakika
ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Mayıs ayının 24'ünde başlayan final (bitirme) sınavları, 4 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. ATA AÖF sınavına katılan öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorularını sormaktaydı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2021 final sınav sonuçlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF final sınavı 24 Mayıs ile 4 Haziran 2021 tarihleri arasında yapıldı. 2021 ATA AÖF final sınavına giren öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı haberine odaklanmıştı. ATA AÖF final sonuçlarına ilişkin beklenen açıklama geldi.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli Öğrencilerimiz, Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır." ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ