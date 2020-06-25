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Spor

At yarışlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, 27 Haziran'da Ankara'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:27:12 -
At yarışlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, 27 Haziran'da Ankara'da yapılacak

ANKARA (AA) - At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu'nda start Ankara'da verilecek.

Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamaya göre, 4 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının yarışacağı Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda, 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.30’da başlayacak.

TJK'nın açıklamasında "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vermiş oldukları hizmetler ve özverili çalışmalardan dolayı, tüm sağlık çalışanlarımızın anısına düzenlenecek koşuya hep birlikte yürekten tanıklık edeceğiz." ifadelerine yer verildi.


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