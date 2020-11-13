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Spor At yarışlarında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu yarın yapılacak
Spor

At yarışlarında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu yarın yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:47:06 -
At yarışlarında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 82. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nun yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 3 ve üzeri yaşlı safkan Arap atlarının yarışacağı Cumhuriyet Koşusu ile 3 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının mücadele vereceği Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na 75.Yıl Ankara Hipodromu ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu saat 16.30'da, Cumhuriyet Koşusu ise saat 17.00'de başlayacak.


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