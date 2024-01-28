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Sosyal Medya At kadını göğsünden işte böyle ısırdı... O anlar kamerada
Sosyal Medya

At kadını göğsünden işte böyle ısırdı... O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-01-28 09:30:00 -

Bir atın yaptığı hareket, kadının acılar içinde feryat etmesine neden oldu. Kadını, bir süre sonra şoku atlatmayı başardı.

Doğada en müthiş canlılar arasında atlar yer alıyor. Atlar çoğu zaman sakin olmalarıyla biliniyor ancak atların bazı zamanlarda ne yapacağı hiç belli olmuyor. Bir atın, yanında duran kadına yaptığı hareket de şaşkınlığa neden oldu.

Semerinden tuttuğu at kadını bir anda göğsünden ısırdı. Atın, hamlesinden sonra neye uğradığını şaşıran kadın, acı içerisinde feryat etti. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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