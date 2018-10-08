0553 313 94 23

At arabasıyla gözaltına alındılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları yapı malzemeleriyle yakalanan kadın hırsızlar, polis nezaretinde at arabasıyla gözaltına alındı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 06:33
At arabasıyla gözaltına alındılar

Olay İnegöl'ün Metal Sanayi'ndeki orman ürünleri fabrikasının deposunda meydana geldi. Fabrikanın üstü açık olan deposundaki uzay çatı malzemelerinin at arabasına yüklendiğini gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın hırsızları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

At arabasıyla polis merkezine gittiler

At arabasındaki uzay çatı malzemeleri işyeri güvenlik görevlilerine teslim edilirken, şuçüstü yakalanan Gülümser Y. (60) ve Avşar Y. (30), hırsızlık yaparken kullandıkları at arabası ile gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi kadınlar, bir polisin at arabasına binerek yönlendirmesiyle ve bir polis aracının eskortluğuyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 06:33
  1. at arabası
  2. gözaltı
  3. Bursa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ, yargılamaları takip eden birim kurmuş!
    1. FETÖ, yargılamaları takip eden birim..
    2. İcra ile kızı alınan baba hakkında..
    3. Tenzile ana yetimleri ısıtacak
    4. Emekliye müjde! Maaşlara ek zam geliyor
    5. Yasa tasarısı hazırladılar... NATO..
    6. CHP ve HDP bir otelin restoranında..
    7. Operasyon an meselesi! ABD'nin planı..
    8. Avrupa'da 5 hava yolu şirketi iflas etti
    9. İstanbul’da aday olacak… Ancak bir..
    10. At arabasıyla gözaltına alındılar
    11. Marmaris'teki gizemli uçak korkuttu
    12. Kaşıkçı ile ilgili korkunç iddia…..
    13. Yüzme havuzunda klor kazanı patladı:..
    14. Trump'tan dikkat çeken açıklama.....
    15. Bu nasıl aile! 30 yıl istenen sapık..
    16. Müjdat Yetkiner'den küfür açıklaması:..
    17. Tugay Kerimoğlu'ndan Beşiktaş..
    18. Enes Ünal'lı Valladolid 3 puanı kaptı!..
    19. Barcelona yine kayıplarda! Valencia...
    20. Konyaspor Teknik Direktörü Rıza..
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı