At arabalı hırsızlar suçüstü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikanın deposundan çatı malzemesi çalarken yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.07 Ekim 2018 Pazar 23:46
Alınan bilgiye göre, metal sanayi sitesindeki orman ürünleri fabrikasının deposunda bulunan çatı malzemelerinin at arabasına yüklenerek çalındığını gören görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kadın şüphelileri suçüstü yakaladı. At arabasına yüklenen malzemeleri depoya geri veren ekipler, şüpheli G.Y. (60) ve A.Y'yi (30) gözaltına aldı.
Ekipler, şüphelilere ait at arabasını da karakola getirdi.
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