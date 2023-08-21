Asya'dan gelen bir söylenti: neye işaret? iPhone 15 serisi yine ultra modeliyle en az şarj yakan olabilir

Apple, gelecek ay uzun süredir beklenen iPhone 15 serisini tanıtacak. Yeni seride dört model bekleniyor. Fakat modellerinin isimlerinin ne olduğu henüz belli değil. MacRumors tarafından bugün yayınlanan habere göre yeni seride iPhone 15 Pro Max yerine iPhone 15 Ultra modeli gelebilir.

IPHONE 15 ULTRA MI GELİYOR?

iPhone 15 serisindeki modellerin isimleri konusundaki kafa karışıklığı ilk günden belli mevcut. Tanıtım tarihine bir aydan daha az süre kalmışken hala aynı karışıklık devam ediyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda yeni çıkacak iPhone 15 serisinde Pro Max yerine Ultra modelinin geleceğini açıkladı. Tanıtıma az kalmışken güvenilir kaynaktan gelen bu açıklama, iddiaları güçlendirdi.

Teknoloji analistleri, isim değişikliğinin sebepsiz yere olmadığını tahmin ediyor. iPhone 15 serisiyle ilgili ortaya çıkan ön bilgilerde Pro ve Pro Max (Ultra ismiyle de gelebilir) titanyum malzeme kullanılacağı belirtildi. Titanyum malzemenin kullanılması halinde akıllı telefonlar eski modellere göre daha dayanıklı olacak.

Öte yandan yeni serinin tamamında USB-C bağlantı noktası olacak. Ayrıca şarj hızlarının da önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor. Yine serinin tamamına Dinamik Ada eklenecek. Fiyat etiketinin de tüm bu özellikleri karşılayacak şekilde artacak.

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