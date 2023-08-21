Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ünlü isim İslam Memiş'ten Araç sahipleri için uyarı: Arabamı satıp 1+1 konut aldım

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş YouTube hesabı üzerinden paylaştığı yeni video da yatırım amaçlı araç alanlara seslendi. “Artık o devir kapanıyor” diyen İslam Memiş yatırım anlayışının değişeceği yeni döneme dikkat çekerek fiyatlardaki düşüşe vurguda bulundu. Her yatırımcının yeni dönemde bilmesi gereken işte o detay…

Akaryakıt fiyatlarındaki artış araç alımlarında zam olarak yansıyor. Benzin ve motorindeki zamlar durdurulamazken sıfır otomobil almak isteyen milyonlarca vatandaşa güzel haber İslam Memiş'ten geldi.

İslam Memiş otomotiv sektöründe görülen fiyat düşüşünü fırsat bilen yatırımcıya seslendi. Araç alım dönemini ihtiyaçtan daha çok yatırım amaçlı değerlendirmeye çalışanlar için “Stokçuluk ve fırsatçılık fiyatlaması ile kur artışındaki fiyatlamaya dikkat edin” diyerek iki kavram arasındaki ayrıma dikkat çekti.

Para Piyasaları Uzmanı Memiş altın ve dolar piyasalarına yönelik tahminlerini güncellemeye devam ediyor. Öte yandan son yıllarda yatırım aracı olarak görülmeye başlayan bir diğer sektör olarak araç alımına değinen önemli bir açıklamada bulundu. Yatırım amaçlı araç alacaklara “Dönemi bitmiştir” diyerek önemli konuların altını çizdi.

“YATIRIM AMAÇLI ALIM DÖNEMİ BİTMİŞTİR!”

İslam Memiş YouTube platformu üzerinden paylaştığı o videoda şu sözleri kullandı: “Otomotiv sektöründe başlayan enflasyonist ortam stokçuluk ve fırsatçılık fiyatlaması ile birlikte kur artışı nedeniyle oluşan fiyatlamayı birbirinden ayırt etmek gereklidir. Yatırım amaçlı olarak yapılacak araç alım dönemi artık bitmiştir.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BEKLENEN DÜŞÜŞ TRENDİ BAŞLAYACAK!

Herkesin elindekini satmak için mücadele içinde olduğu bir dönemden ikinci el araç piyasalarında fiyatların normalleştiği bir döneme hızla giriş yapılıyor. Uzmanlar özellikle yıl sonuna işaret ederek Bakanlık tarafından uygulanan hamleler ile birlikte fiyatlarda başlayan düşüşün bir alım fırsatı olarak görüyor. Özellikle faiz ve borsada yaşanan yeni gelişmelerin sıfır araç fiyatlarında olduğu kadar ikinci el cephesinde de fiyat düşüşlerinin tetikleneceği ifade ediliyor.

“ARABAMI SATIP 1+1 EV ALDIM”

İslam Memiş konuşmasının devamında kendisinin yatırım aracı olarak geçtiğimiz ay konut satın aldığını ifade eden şu paylaşımda bulundu: “Döviz kuru nedeniyle sıfır araçların fiyatının normalleşmesi farklı bir durum, ikinci el araçların düşüşünü sürdürüyor olması farklı bir konudur. Bu iki farklı güncel gelişmeyi ayrı olarak değerlendirmek gerekir. Geçtiğimiz ay aracımı satarak 1+1 ev almıştım. Bu kararımdan dolayı halen memnunum” diyerek sözlerini tamamladı.

İlginizi çekebilir→ Her tahmini tutan İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin! Bu kez altını, doları değil: Araç sahipleri buraya! Güzel şeyler olacak→ TIKLAYINIZ