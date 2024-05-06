Asya ülkesinden çılgın sipariş! Çin donanmasını Türk füzesi ile vuracaklar!

Çin Denizi'nde gerilime ATMACA son verecek... Malezya’da bugün başlayan ve bölgenin en önemli savunma fuarlarından biri olan DSA’ya (Defence Services Asia / Asya Savunma Hizmetleri) Roketsan füzeleri damga vurdu.

Roketsan tarafından geliştirilen 220–280 km menzilli gemisavar seyir füzesine hayran kalan Malezya, çılgın sipariş için kolları sıvadı. Yıllardır süren Çin baskısını ATMACA ile kırmayı planlayan Asya ülkesi Roketsan yetkilileri ile dirsek temasına geçti.

Defence Services Asia fuarında ayrıca Roketsan tarafından geliştirilen tanksavar sistemleri CİRİT ve UMTAS/OMTAS’a, MAM serisinden TRLG-230 gibi kara sistemlerine de büyük ilgi var.

Genel Müdürü Murat İkinci olmak üzere tam kadro Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’da başlayan DSA'ye katılan Roketsan ihracat anlaşmaları için kolları sıvadı.

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400 ŞİRKET ARASINDAN SIYRILDI

Malezya'da tüm Asya ülkelerini buluşturan etkinlik sadece sektör profesyonellerine kapısını açtı. 6 Mayıs'ta başlayan fuar 9 Mayıs'ta son bulacak. 60 ülkeden bin 200 şirket ve 45 ülkeden 400’ün üzerinde delegasyonun katılması beklenen DSA 2024’e, Roketsan da bölgenin ihtiyaçlarına yönelik son teknoloji sistemleri ile katıldı ve fuarın ilk gününde ilgi odağı oldu.

Malezya ve bölge ülkelerine olan ihracatını artırmayı hedefleyen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Bugün geldiğimiz noktada Roketsan’ın geliştirdiği ürünler dünyanın birçok coğrafyasında başarısını sahada kanıtlıyor. Biz bu alanda dünya devleri ile rekabet ederken ürünlerimiz hem kaliteleri hem performansları hem de fiyatlarıyla rakiplerinden sıyrılıyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden İkinci, "Geliştirdiğimiz roket, füze ve silah sistemleriyle bölgenin en güçlü ordularından biri olan Malezya Silahlı Kuvvetlerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayız. Malezya Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere bölgedeki dost ve müttefik orduların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mevcut fırsatları görüşmek ve iş birliklerimizi bir üst noktaya taşımak için DSA fuarına katılımımız çok büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

ÇİN DONANMASINI ATMACA VURABİLİR

Bugün bölgenin coğrafi konumunu göz önüne aldığımızda deniz savunma harbinin stratejik bir öneme sahip olduğunu görüyoruz diyerek açıklamalarına devam eden İkinci, "Roketsan’ımız bu alanda geliştirdiği son teknolojiye sahip ürünleri ile bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap veriyor" açıklamasında bulundu.

Malezya Silahlı Kuvvetlerinin de envanterine katmaya hazırlandığı Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK’un yanı sıra Çin Denizi'nde Çin baskısını kırmak için Deniz savunma harbine yönelik olarak ATMACA Gemisavar Füzesi ve Çakır Seyir Füzesi için çılgın bir sipariş listesi çıkardığı öğrenildi.

Roketsan DSA 2024’te Tanksavar sistemlerinden CİRİT Lazer Güdümlü Füze, Uzun ve Orta Menzilli Tanksavar Füzeleri UMTAS ve OMTAS’ı, Hava savunma füzelerinden SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi ve Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS’ı, Mini Akıllı Mühimmat ailesinden MAM-C, MAM-L, MAM-T’yi Kara sistemlerinden ise TRLG-230 Füzesi, BORA Silah Sistemi ve ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi’ni sergiliyor.