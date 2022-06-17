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Teknoloji Asya ülkesinden Baykar'a sürpriz ziyaret
Teknoloji

Asya ülkesinden Baykar'a sürpriz ziyaret

Tayland Ankara Büyükelçisi Apirat Sukunthaphirom Na Phatthalung ve beraberindeki 13 kişilik heyet, Baykar firmasını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 18:04:00 - 2022-06-17 18:05:16
Asya ülkesinden Baykar'a sürpriz ziyaret

14 Haziran 2017 tarihinde, Tayland Ankara Büyükelçisi Apirat Sukunthaphirom Na Phatthalung, Amiral Manaswi Buranaphong, Savunma Bakan Yardımcısı ve beraberindeki 13 kişilik heyet Baykar’a ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, ziyaret kapsamında Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI TİHA hakkında bilgi aldı ve üretim sürecini görme fırsatı buldu. Gelişmeyi Tayland Ankara Büyükelçiliği resmi Facebook hesabı üzerinden duyurdu. Ziyaret sonrası Baykar’ın İHA’larının yeni kullanıcısının Tayland olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Baykar'ı ziyaret etti

Baykar Teknoloji, sosyal medya hesaplarından Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’yi Baykar tesislerinde ağırladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’yi Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü’nde ağırladıklarını belirten Baykar Teknoloji; Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani hakkında “Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk.” ifadelerinde bulundu.

Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosava’dan gelen heyet ve Baykar Teknoloji yetkilileri; Bayraktar TB2 SİHA’nın önünde fotoğraf çekindi. Ardından Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’ye AKINCI TİHA maketi hediye edildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin Baykar Teknoloji ziyareti Bayraktar TB2 SİHA tedarikine yönelik bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

DefenceTürk

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