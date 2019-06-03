Asya ülkesindeki bayram trafiğinde 61 kişi hayatını kaybetti
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da trafikte bayram yoğunluğunun başladığı 29 Mayıs'tan bu yana 61 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.03 Haziran 2019 Pazartesi 17:01
Endonezya'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafikte yoğunluğun başlamasıyla meydana gelen kazalarda 61 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülke genelinde trafikte bayram yoğunluğunun başladığı 29 Mayıs'tan bu yana 284 trafik kazası yaşandı.
Geçen yıl 346 kişi yaşamını yitirmişti
Yetkililer, kazalarda şu ana kadar 61 kişinin öldüğünü, 331 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ülkede, geçen yıl bayram tatilinde meydana gelen bin 559 trafik kazasında 346 kişi yaşamını yitirmişti.
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