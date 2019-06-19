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Asya ülkesinde silahlı saldırı! Emniyet Müdürü öldürüldü

Asya ülkesi Afganistan'da Taliban militanlarının düzenlediği saldırı sonucu Barmal ilçesinin Emniyet Müdürü hayatını kaybetti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:20
Asya ülkesinde silahlı saldırı! Emniyet Müdürü öldürüldü

Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Barmal ilçesinin emniyet müdürü, Taliban militanlarının düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şah Mahmud Aryen, basına yaptığı açıklamada, Barmal ilçe Emniyet Müdürü Muhammed Eyyub Tandar'in evine doğru giderken Gulvan köyünde militanların saldırısına uğradığını belirtti.

3 militan da öldürüldü

Saldırıda Emniyet Müdürü Tandar'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 3 korumasının da yaralandığını söyledi.

Aryen, saldırının ardından çıkan çatışmada 3 militanın da öldürüldüğünü kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:20
  1. Afganistan
  2. Taliban militanları
  3. Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şah Mahmud Aryen
  4. Barmal ilçe Emniyet Müdürü Muhammed Eyyub Tandar
  5. Emniyet Müdürü Tandar

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