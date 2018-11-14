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Asya ülkesinde kriz! Hükümete güvensizlik oyu verildi

Sri Lanka'da parlamento, geçtiğimiz ay Devlet Başkanı Maithripala Sirisena tarafından atanan Mahinda Rajapaksa liderliğindeki hükümete güvensizlik oyu verdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:58
Asya ülkesinde kriz! Hükümete güvensizlik oyu verildi

Sri Lanka'da parlamento, geçen ay Devlet Başkanı Maithripala Sirisena tarafından göreve getirilen Mahinda Rajapaksa liderliğindeki hükümete güvensizlik oyu verdi.

Sri Lanka parlamentosu 27 Ekim'den bu yana ilk kez toplandı.

İstifanın önü açıldı

Dün Yüksek Mahkemenin devlet başkanının feshetme kararını askıya aldığı parlamentoda, muhalefet partisi liderinin önerisiyle yapılan güvensizlik oylamasında Rajapaksa hükümetinin istifasının önü açıldı.

Askıya alınmıştı

Devlet Başkanı Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak, yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmiş ve 27 Ekim'de de parlamento çalışmalarının 16 Kasım'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Maithripala Sirisena, cuma günü geç saatlerde yayımlanan bir bildiriyle cumartesi günü yerel saatle 12.00 itibarıyla parlamentonun feshedildiğini ve 5 Ocak'ta erken seçim yapılacağını duyurmuştu. Bildiride, adaylık başvurularının 19-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı ve yeni parlamentonun 17 Ocak'ta toplanacağı belirtilmişti.

Yüksek Mahkeme ise devlet başkanının parlamentoyu feshetme kararının 7 Aralık'a kadar askıya alınması kararı almıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:58
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