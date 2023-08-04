Asya ülkesinde gündem: Üniversite yurduna kenevir baskını

Japonya'da polis Nihon Üniversitesi Amerikan futbol takımının Tokyo'daki yurdunda bir oyuncunun esrar bulundurduğu iddiasıyla arama yaptı.

Operasyon, üniversitenin temmuz ayında bitki ve hap parçaları bulması ve polisle temasa geçmesi sonrasında yapıldı. Bitkinin daha sonra kenevir olduğu tespit edildiği açıklandı.

Üniversite, Amerikan futbol takımının eski ve yeni oyuncuları üyeleri, menajeri ve antrenörlerinin ifadesi alınana kadar takımın antrenmanları askıya aldı.

Bir üniversite yetkilisi, "Soruşturmamız sonucunda suç teşkil eden veya uygunsuz eylemleri teyit edersek, bununla kesinlikle sert bir şekilde ilgileneceğiz" açıklamasını yaptı.

Nihon Üniversitesi Amerikan futbol takımı, ulusal kolej ligi şampiyonluğunu 21 kez kazandı.

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Üniversitenin rugby takımının bir üyesi de esrar bulundurduğu iddiasıyla Ocak 2020'de tutuklanmıştı.

Kaynak: Euronews