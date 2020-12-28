  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Asya ülkesinde büyük panik! 8 kişide daha görüldü
Dünya

Asya ülkesinde büyük panik! 8 kişide daha görüldü

Japonya’da daha bulaşıcı olduğu belirtilen koronavirün yeni mutasyonunun tespit edildiği kişi sayısı 8’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 14:33:00 -
Asya ülkesinde büyük panik! 8 kişide daha görüldü

Dünya genelinde yaklaşık 80 milyon kişiye bulaşarak 1.7 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 salgınında mutasyon alarmı sürerken, Japonya’dan endişe verici bir haber geldi. Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, 50’li yaşlarda olduğu belirtilen bir Tokyo sakininde Covid-19’un yeni türünün tespit edildiğini duyuruldu.

13 Aralık’ta İngiltere’den Japonya’ya döndüğü kaydedilen kadın hastanın havaalanı karantina istasyonunda yapılan virüs testinde negatif sonuç verdiği, ancak daha sonra ateş belirtileri göstererek hastaneye başvurduğu ifade edildi. Hastanın, ülkeye döndüğünden beri kendini karantinaya almış olduğu ve kimseyle temas etmediği belirtildi.

Mutasyon endişesi büyüyor

Japonya’da Covid-19’un mutasyona uğramış yeni türünün ilk kez geçtiğimiz Cuma günü doğrulandığı açıklanmış, İngiltere’den ülkeye geldiği belirtilen ve pozitif sonuç veren 5 kişi karantinaya alınmıştı. Cumartesi günü ise İngiltere’ye seyahat geçmişi bulunan bir Tokyo sakini ve onun aile üyesinde yeni tip korona virüse rastlandığı bildirilmişti.

Son gelişme ile birlikte ülkede korona virüsün mutasyona uğramış yeni mutasyonu taşıyan hastaların sayısı 8’e yükselmiş oldu.

Japonya’da dün itibariyle Covid-19’a yakalanan toplam hasta sayısının 222 bin 93 olduğu açıklanmış, şimdiye dek 3 bin 287 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin ve Türkiye arasında Uygur Türkleri'ni endişelendiren anlaşma! Çağrıda bulundu
Gündem

Çin ve Türkiye arasında Uygur Türkleri'ni endişelendiren anlaşma! Çağrıda bulundu

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çin ile Türkiye arasında imzalan anlaşmayı onayladı.

Kepazelik! Alçaklar camiyi diskoya çevirip kızlı erkekli parti yaptı
Gündem

Kepazelik! Alçaklar camiyi diskoya çevirip kızlı erkekli parti yaptı

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Eriha kentinin kırsalında yer alan Hz. Musa Cami'nde, bir grup İsrail vatandaşı olan Filistin asıllı Arap'ın..
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı! Vaka sayıları gün be gün azalıyor
Gündem

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı! Vaka sayıları gün be gün azalıyor

27 Aralık 2020 Pazar gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay