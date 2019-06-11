Asya ülkesinde bombalı saldırı! Siviller hayatını kaybetti
Güney Asya ülkesi Afganistan'da gerçekleşen patlamada 6 sivil hayatını kaybetti.11 Haziran 2019 Salı 16:27
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Dand ilçesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Sivilleri taşıyan araç geçerken patlatıldı
Emniyet yetkilileri, Dand ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını kaydetti.
Yetkililer, patlamada 6 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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