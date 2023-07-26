Asya ülkesi diken üstünde! Pirinç fiyatları 3 yılın zirvesinde: Büyük zam! O ülkelerde adeta kat kat artıyor!

Asya’da pirinç fiyatları Hindistan’ın pirinç ihracatının büyük bir bölümünü yasaklamasının ardından üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Asya'da pirinç fiyatları, Hindistan'ın Basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasaklaması sonrası üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için temel gıda maddesi tedarikiyle ilgili endişeleri artırdı.

Tayland Pirinç İhracatçıları Birliği'nden alınan verilere göre, Asya'nın bir ölçütü olan Tayland beyaz pirinci yüzde 5 yükselerek ton başına 572 dolara çıktı. Böylelikle, Tayland beyaz pirinci Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Hindistan Tüketici İşleri ve Gıda Bakanlığı tarafından 23 Temmuz’da yapılan açıklamada, basmati olmayan beyaz pirincin yurt dışı satışının derhal durdurulacağı belirtilmişti.

"Yurt içi pirinç fiyatları artış trendinde. Perakende fiyatları son bir yılda yüzde 11,5 yükseldi." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şiddetli yağışın ülkedeki mahsule zarar verdiği vurgulandı.

Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan'da, basmati olmayan pirinç, toplam pirinç ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.

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Basmati olmayan pirinç, genellikle Asya ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor. Öte yandan tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

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