Almanya'ya dikkat çeken açıklama! Mücadele eden partililere: Almanya, Başkan Erdoğan'ı örnek almalı dedi

Almanya'nın Hessen eyaletinde 8 Ekim günü seçime gidiliyor. Neue Mitte Partisi Genel Başkanı Christopher Hörstel, Müslüman ve Türk düşmanlığının gölgesinde seçime gidildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış siyaset stratejisinin örnek alınması gerektiğini söyledi.

Almanya'da ırkçılık ve Müslüman düşmanlığı hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Aşırı sağ parti AfD'nin oyları yüzde 20 bandının üzerine çıkmış durumda.

Bu durumun kaygı verici olduğunu ve Alman hükümetinin çözüm siyaseti yerine ötekileştirici bir tutum sergilediğini belirten Neue Mitte Paritisi Genel Başkanı Christopher Hörstel TRT'ye konuştu.

Hörstel, "Almanya'nın tüm eyaletlerinde olduğu gibi Hessen'de de yabancı uyruklu vatandaşlara karşı ırkçılığın her gün arttığını görüyoruz. Müslümanlar camilerinde saldırılardan dolayı güvenli bir şekilde namaz kılamıyor. Kreşlerde istenmeyen durumlar yaşanıyor. Almanya'da LGBT propagandası da yapılıyor. Bu da kabul edilebilir bir durum değil.

Özellikle söz konusu Türkiye olduğunda, kötü ilişkiler kurulmak isteniyor. Bu hiç de Avrupa'nın veya Almanya'nın çıkarlarına uygun bir şekilde işlemez. Bu kabul edilemez. Biz bu durumu düzeltmek için adım atacağız" dedi.

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"ANKARA'NIN TUTUMUNU BERLİN ÖRNEK OLMASI GEREKİYOR"

Alman-Türk dostluğunun uzun yıllara dayanan bir ilişki olduğunu söyleyen Hörstel, "Türkiye büyük güçler arasında temiz bir rota izliyor. Bu, Türkiye'nin çıkarlarına tekabül ediyor ve bunlar da aslında Avrupa'nın çıkarları. Rusya'ya karşı sergilenen tutumda Ankara'nın Berlin, Paris veya Londra'dan daha iyi konumlandığını görüyoruz. Bunlar özellikle biz Almanların hatırlaması gereken önemli şey çünkü Türkiye ile geleneksel olarak iyi bir ilişkimiz var ve burada acilen gelişmemiz gerekiyor."

"ERDOĞAN, SALDIRILARA KARŞI KARARLI BİR DURUŞ SERGİLİYOR"

14 yıl Alman kamu yayıncısı ARD'de görev yapan ve uzun yıllardır siyasetle uğraşan Hörstel, Türkiye'ye son dönemlerde saldırılarının arttığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde uluslararası siyasette söz sahibi olduğunu belirtti.

Hörstel, "Erdoğan her türlü riski, ekonomik saldırıyı göz önüne alarak dik duruyor. Moskova ve Kiev'le açı bir dille konuşuyor. Bu iyi ve mantıklı bir politika. Şu anda başarısız bir tahıl anlaşması var. Dünya genelinde tahıl krizini çözmek için çaba gösteren tek kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan" dedi.

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