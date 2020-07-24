Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA/TOKYO (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 548 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 2 bin 836’ya çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının 218 bin 658’e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 120 bin 976’ya ulaştığı ifade edildi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 277 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 5'inin yurt dışı irtibatlı, 2’sinin Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete, çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur’da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 49 bin 375'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 45 bin 15 kişi iyileşti.

Ülkede 4 bin 333 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Filipinler



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 2 bin 103 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 76 bin 444’e çıktı.



Son 24 saatte salgın nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1879’a yükseldi.



Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 24 bin 502’ye ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 50 bin 63 olarak kaydedildi.



- Endonezya



Endonezya’da son 24 saatte 1761 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 95 bin 418’e ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 89 artarak 4 bin 665’e, iyileşenlerin sayısı da 1781 artarak 53 bin 945’e çıktı.

Vakalar başkent Cakarta’da 18 bin 365’e, Doğu Cava’da 19 bin 946’ya, Bali’de 3 bin 58’e ve Açe’de 162’ye yükseldi.

- Japonya

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 726 artarak 29 bin 689’a, ölü sayısı iki artışla 1007’ye çıktı.

Son 24 saatte yeni 260 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 10 bin 680’e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 2 bin 915'e, Kanagawa’da 2 bin 186'ya, Saitama’da 1997'ye, Çiba’da 1423'e, Hokkaido’da 1377'ye, Fukuoka’da 1259'a, Hyogo ve Aiçi’de 941'e, Kyoto'da 640'a çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının bugün 21 artarak 8 bin 861'e yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saatte 3 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 8 bin 577'ye, aktif vakalar ise 161'e çıktı.

Kovid-19'dan toplam 123 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, bugün virüs nedeniyle ölen olmadı.