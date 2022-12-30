  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Asya borsaları yükseldi
Dünya

Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükselmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 11:42:00 -
Asya borsaları yükseldi

ABD'de iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına ilişkin beklentilerle pozitif seyreden borsalarda, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının kontrolsüz şekilde artması yükseliş eğilimini törpülüyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,51 artarak 3.089 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 26.094 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,8 azalışla 132'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 61.210 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,44 artışla 19.824 puanda seyrediyor.

Güney Kore borsasında ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23