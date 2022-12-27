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Dünya Asya borsaları yükseldi
Dünya

Asya borsaları yükseldi

Çin hükümeti, "A kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesindeki Kovid-19 kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceğini duyurdu. Bu kapsamda ülkede 8 Ocak'tan itibaren yurt dışından gelen ziyaretçiler için karantina gerekliliği kaldırılacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:57:00 -
Asya borsaları yükseldi

Analistler, seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla Çin'de hizmet sektöründe canlılığın artmasının beklendiğini belirterek, halihazırda sağlık sektörünü zorlayan yaygın Kovid-19 salgınına karşın tedbirlerin gevşetilmesinin, ekonomik aktiviteyi potansiyel seviyeye döndürme yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi karlılıkları 11 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 geriledi. Japonya'da ise işsizlik oranı yüzde 2,5'e gerilerken, perakende satışlar yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,98 artarak 3.096 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,68 yükselerek 2.233 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 değer kazancıyla 26.448 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyrederek 132,9 seviyesinden işlem gördü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,11 primle 60.634 puanda seyrediyor. Hong Kong piyasasında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

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