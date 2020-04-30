Asya borsaları yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Çin ve Japonya'da zayıf gelen verilere karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasaları desteklemeye devam edeceği beklentileriyle alış ağırlıklı seyretti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da martta bir önceki aya kıyasla perakende satışlar yüzde 4,6 ve sanayi üretimi yüzde 3,7 geriledi. Söz konusu veriler, yıllık bazda ise sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5,2 düşüş kaydetti. Çin'de ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda önceki aya göre 0,2 puan azalarak 50,8'e geriledi.

Dün Fed Başkanı Jerome Powell ise ekonomik faaliyetin ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir oranda düşüş göstereceğini ve toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını belirterek, hazine ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarına gerektiği şekilde devam edileceğini vurguladı.

Negatif gelen verilere karşın Powell'ın açıklamalarının "finansal piyasaların istediği desteği bulmaya devam edeceği" şeklinde yorumlanması ile Asya borsaları pozitif seyretti.

Dün tatil dolayısıyla işlem görmeyen Japonya'da Nikkei, bugün artan küresel risk iştahı ile günü yüzde 2,1 artarak 20.194 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 106,5 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,3 artarak 2.859 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,2 artışla 33.751 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24.644 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 primle 1.948 puanda seyrediyor.