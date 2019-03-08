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Asya borsaları sert düştü

Asya borsaları, Çin'de kötü gelen dış ticaret verilerinin ardından sert düştü.

08 Mart 2019 Cuma 09:59
Asya borsaları sert düştü

Asya borsaları, Çin'de kötü gelen dış ticaret verilerinin ardından sert düştü.

Çin'de şubat ayı dolar bazında ihracat yıllık yüzde 20,7 azaldı. Ocak ayında yüzde 9,1 artan verinin şubat ayında yüzde 5 azalması bekleniyordu. Ülkede 26,2 milyar dolar olması beklenen dış ticaret fazlası ise ihracattaki sert düşüşün etkisi ile 4,1 milyar dolara geriledi.

Devam eden ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin risklerin bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verileri ile artmasının ardından Asya piyasalarında sert düşüşler görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 3,44 azalışla 2.999,57 puan seviyelerinde seyrediyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,01 kayıpla 21.052,56 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,31 değer kaybıyla 2.137,44 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,10 azalışla 36.688,82 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,68 düşüşle 28.296,95 puan seviyelerinde seyrediyor.

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:59
  1. Asya borsaları
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