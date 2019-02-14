Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

ABD ile Çin arasında yürütülen ticari müzakereler kaldığı yerden devam ederken, Çin'de bugün açıklanan dış ticaret verileri piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Ülkede ocakta geçen yılın aynı ayına göre dolar bazında ithalat yüzde 1,5 azaldı, ihracat ise yüzde 9,1 arttı. Bu dönemde dış ticaret fazlası ise 39,16 milyar dolar oldu. Piyasada ithalatın yüzde 10,2 ve ihracatın yüzde 3,3 azalması bekleniyordu.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün 2.707-2.730 puan bandında dalgalı bir seyir izledi ve kapanışa yakın yüzde 0,1'lik düşüşle 2.719,70 puan oldu.

Japonya ekonomisi 4. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 büyüdü. Ülkede büyüme bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşti. Böylece Japonya ekonomisinde yıllık büyüme piyasa beklentileri doğrultusunda açıklansa da çeyreklik bazda öngörülerin altında kaldı.

Açıklanan büyüme verisinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi 21.139,71 puanla günü yatay tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 111,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 35.876,18 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 28.421,62 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.225,85 puanda seyrediyor.