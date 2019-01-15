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Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

15 Ocak 2019 Salı 10:01
Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Çin'de dün negatif dış ticaret verilerinin ardından yetkililerin ekonomiye desteklemek için vergi indirimlerinin devam edeceğini açıklaması pay piyasalarını pozitif etkiledi.

Gelişmenin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 2.550 puanı aşarken, kapanışa yakın yüzde 1,3 artarak 2.568,45 puan oldu.

Dün tatil dolayısıyla işleme kapalı olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yendeki zayıflamanın da katkısıyla günü yüzde 1 yükselişle 20.555,29 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 108,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 artışla 36.205,76 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 yükselişle 26.768,63 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 primle 2.097,18 puanda seyrediyor.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:01
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