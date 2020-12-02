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Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:13:38 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, yatırımcıların "bekle-gör" politikasını benimsemesiyle karışık bir seyir izlendi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken, aşı ile haber akışı piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağlıyor. Öte yandan, ABD'de yeni bir teşvik paketinin konuşulmaya başlanmasına karşın daha önceki başarısız girişimlerin ardından Asya tarafında yatırımcıların "bekle-gör" duruşuna geçtiği görüldü.

Söz konusu gelişmelerle bugün karışık bir seyir izlenen Asya borsalarında, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.449 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artarak 2.676 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 26.801 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 104,5 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 44.216 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 26.537 puanda seyrediyor.



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