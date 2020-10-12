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Ekonomi Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:19:46 -
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Pay piyasalarında ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik haber akışı gündemin üst sıralarında yer almaya devam ederken, cuma günü Beyaz Saray yönetiminin 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığı yaptığı basına yansıdı.

Teşvik paketine ilişkin beklentiler pay piyasalarında risk iştahını artırırken, cuma günü New York borsasında oluşan pozitif hava Asya borsaları ile yeni haftaya taşındı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 2,4 artarak 3.350 puan oldu.

Japonya tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde yıllık yüzde 0,8 azalarak beklentilerin altında kaldı. Çekirdek makine siparişleri ise ağustosta düşüş öngörülerinin aksine yıllık yüzde 6,4 yükseldi.

Karışık gelen veriler sonrası Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi ihracatçı şirket hisselerine satış getirirken, Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,3 gerileyerek 23.561 puana indi. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 105,5 seviyelerine düştü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 40.662 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükselişle 24.657 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.402 puanda seyrediyor.

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