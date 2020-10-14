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Ekonomi Asya borsaları Japonya hariç geriledi
Ekonomi

Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:12:11 -
Asya borsaları Japonya hariç geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışıyla negatif bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Dün ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson and Johnson, bir katılımcının hastalanması nedeniyle Kovid-19 aşı denemelerine ara verdiğini duyururken, salgın üzerine araştırmalar yapan ilaç firması Eli Lilly'nin klinik testlerinin de "potansiyel güvenlik endişesi" nedeniyle durdurulduğu açıklandı.

Aşı çalışmalarına ilişkin olumsuz haber akışının yanı sıra ABD'de teşvik paketine yönelik belirsizliklerin de sürmesi, pay piyasalarında risk iştahını azalttı.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,5 değer kaybederek 3.342 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan ağustos ayı sanayi üretim ve kapasite kullanım oranı verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi, pozitif ayrışarak günü yüzde 0,1 artışla 23.627 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 105,5 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Güney Kore Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 0,5 ile rekor düşük düzeyde tutmasının ardından Kospi endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 2.380 puandan günü kapattı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 40.439 puanda seyrederken, dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise 24.640 puanla pazartesi günkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunuyor.


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