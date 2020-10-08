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Ekonomi Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:14:35 -
Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, cari işlemler dengesi ağustosta 2,1 milyar yenle beklentilerin üzerinde fazla verdi.

Öte yandan ülkenin gelecek ay Çin dahil 12 ülke için seyahat yasağını kaldıracağı haberleri normalleşme yolunda önemli bir adım olarak nitelendirilirken, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın 2021'in başında ya da Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın eylül ayı başlarında sona ermesinin ardından genel seçim çağrısı yapabileceği bildirildi.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın mali desteklerin devam etmesi yönündeki güçlü mesajları, risk iştahını artırdı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artarak 23.647 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 106 sınırında yatay bir seyir izledi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 40.387 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,2 primle 2.392 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 24.120 puanda seyrediyor.

Çin'de ise devam eden resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

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