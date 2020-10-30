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Ekonomi Asya borsaları geriledi
Ekonomi

Asya borsaları geriledi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:53:58 -
Asya borsaları geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Çin'in gelecek 5 yıla ilişkin ekonomik ve politik hedefleri belirlenirken, bu kapsamda ülke milli gelirinin bu yıl 100 trilyon yuana ulaşması, yeşil uygulamaların hızlandırılması ve çifte dolaşım modelinin teşvik edilmesi hedeflendi.

Reformların derinleştirilmesi konusunda mutabakat sağlanan toplantının ardından, Asya tarafında endekslerde satış ağırlıklı seyrin devam ettiği gözlendi.

Endekslerin negatif seyrinde, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri, teşvik paketi belirsizliği ve dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ekonomiye etkilerine dair endişeler etkili oldu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 azalarak 3.228 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,5 gerilerken, sanayi üretimi eylülde yüzde 4 ile beklentilerden güçlü arttı ve işsizlik oranı yüzde 3'te sabit kaldı. Verilerin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 azalarak günü 22.977 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybederek 104,3 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 azalışla 39.389 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 kayıpla 24.123 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 düşüşle 2.277 puanda seyrediyor.

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