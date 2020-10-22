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Ekonomi Asya borsaları geriledi
Ekonomi

Asya borsaları geriledi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:51:37 -
Asya borsaları geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, teşvik paketi belirsizliği ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Ekonomik destek paketine ilişkin iyimser beklentiler ile anlaşma sağlanamayacağı endişelerinin fiyatlanmasına bağlı olarak yön bulmaya devam eden piyasalarda, başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkede artan Kovid-9 vaka sayıları risk algısını olumsuz etkiliyor.

Bu durum Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenmesini beraberinde getirirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,4 gerileyerek günü 3.312,5 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 azalışla günü 23.474 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 104,5 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 40.487 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kayıpla 24.745 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi kapanışta yüzde 0,7 azalışla 2.355 puan oldu.


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